В казанской горбольнице №16 в июне откроется отделение онкогематологии после ремонта

В казанской горбольнице №16 в июне этого года после ремонта во втором корпусе откроется отделение онкогематологии, сообщили в мэрии города.



В отделении будут предусмотрены одноместные и двухместные палаты с индивидуальным санузлом и отдельной системой вентиляции. Еще на базе второго корпуса больницы появится специальное отделение для хранения лекарственных препаратов, а в поликлинике откроется кабинет магнитно-резонансной томографии.

Медицинское оборудование завезут сразу после того, как завершатся отделочные работы. Отмечается, что проблем с поставками импортного оборудования на сегодняшний день не наблюдается.

Фото: kzn.ru

Больница №16 расположена в Московском районе по адресу ул. Гагарина, 121. Это многопрофильное медучреждение, в составе него работают стационар, поликлиника, женская консультация и роддом. К больнице прикреплено более 56 тысяч человек, из которых 34% — взрослое население. Ежегодно здесь медицинскую помощь получают около 12 тысяч человек. Капитальный ремонт в стационаре горбольницы №16 стартовал в конце марта.

Маргарита Головатенко