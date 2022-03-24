В Казани начался капитальный ремонт в стационаре горбольницы №16

В Казани в стационаре горбольницы №16 начался капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба городского управления здравоохранения.

После завершения ремонтных работ в пятиэтажном здании разместятся отделение гематологии, рентгеновская компьютерная томография и аптечный пункт.

Городская клиническая больница №16 расположена в Московском районе по адресу ул. Гагарина, 121. Она является многопрофильным медицинским комплексом, в который входят родильный дом, стационар, поликлиника, лор-центр, пульмонологический центр и женская консультация.

Фото: t.me/zdrav_kazan

На капитальный ремонт 15 поликлиник Татарстана выделят 246,9 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов. Соответствующий тендер 21 марта был опубликован на портале госзакупок.

Дарья Акимова