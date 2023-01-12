На 79-м году жизни скончался британский гитарист-виртуоз Джефф Бек

Британский музыкант Джефф Бек скончался во вторник на 79-м году жизни. Об этом говорится в его официальном аккаунте в Twitter.

— После неожиданного заражения бактериальным менингитом он вчера мирно ушел из жизни. Его семья просит приватности, пока они переживают эту огромную потерю, — сказано в сообщении.

Фото: en.wikipedia.org

Джефф Бек — гитарист-виртуоз, композитор и семикратный обладатель «Грэмми». В начале своей карьеры он играл в рок-группе The Yardbirds, а затем в 1967 году организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group. После этого выступал сольно, а также сотрудничал с другими исполнителями. Его творчество оказало огромное влияние на такие стили музыки, как блюз-рок, хард-рок, фьюжн и другие.

В 1990 году, согласно результатам опроса газеты The Observer, Бек признан самым выдающимся гитаристом мира. В 2003 году журнал Rolling Stone включил Джеффа в сотню величайших гитаристов всех времен, а в 2009 году он был включен в аналогичный список британским журналом Classic Rock. Кроме того, он также был включен в Зал славы рок-н-ролла — в 1992 и 2009 годах.

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Максим Кокунин