NYT: Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей

Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей с целью увеличения доходов, сообщает газета New York Times со ссылкой на два источника.



По их словам, инженеры компании обсуждали возможность проведения онлайн-аукционов, на которых люди могут предлагать цену за имена пользователей, состоящих из цифр, слов, наборов символов.

Источники отмечают — пока остается неясным, будет ли этот проект развиваться и какую часть пользователей он затронет.

В начале января американский бизнесмен Илон Маск анонсировал обновление для соцсети Twitter. Внесенные изменения позволят пользователям писать длинные посты. Нововведение станет доступным для пользователей в первых числах февраля.

26 декабря Маск выразил уверенность в том, что Twitter пока не грозит банкротство.

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Маргарита Головатенко