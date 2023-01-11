NYT: Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей
Twitter рассматривает возможность продажи имен пользователей с целью увеличения доходов, сообщает газета New York Times со ссылкой на два источника.
По их словам, инженеры компании обсуждали возможность проведения онлайн-аукционов, на которых люди могут предлагать цену за имена пользователей, состоящих из цифр, слов, наборов символов.
Источники отмечают — пока остается неясным, будет ли этот проект развиваться и какую часть пользователей он затронет.
В начале января американский бизнесмен Илон Маск анонсировал обновление для соцсети Twitter. Внесенные изменения позволят пользователям писать длинные посты. Нововведение станет доступным для пользователей в первых числах февраля.
26 декабря Маск выразил уверенность в том, что Twitter пока не грозит банкротство.
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