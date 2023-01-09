Илон Маск прорекламировал обновление для Twitter с длинными постами

Американский бизнесмен Илон Маск анонсировал обновление для соцсети Twitter. Внесенные изменения позволят пользователям писать длинные посты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на страницу Маска в сети микроблогов.

Сообщается, что данное нововведение станет доступным для пользователей в первых числах февраля.

Также, благодаря обновлениям, пользователи соцсети смогут с помощью свайпов влево и вправо переходить от вкладок с рекомендованными публикациями к постам отслеживаемых профилей. Сообщается, что новая функция появится в течение недели.

Помимо этого, предприниматель сообщил об изменении интерфейса Twitter. Подробностей Маск не сообщил, но отметил, что данный шаг станет первой частью масштабного изменения.



Напомним, 26 декабря Маск выразил уверенность в том, что Twitter пока не грозит банкротство.

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Антон Гаврилов