Предпосылок к проведению второй волны мобилизации в России сейчас нет

Предпосылок к проведению второй волны мобилизации в России в ближайшие шесть месяцев нет, заявил депутат, член Комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев изданию «Чита.Ру».



— Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации, — сообщил парламентарий.

Он также выразил мнение, что в ближайшие полгода «это просто неэффективно делать».

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля. По последним данным, в зоне СВО находятся уже около 80 тысяч мобилизованных.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова