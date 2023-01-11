Apple планирует с 2024 года начать производить собственные экраны для устройств

Apple планирует с 2024 года начать производить собственные экраны для устройств. Данное решение должно снизить зависимость компании от таких конкурентов, как Samsung и LG. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Уточняется, что корпорация перейдет с технологии OLED на microLED. Так, к концу следующего года первые собственные дисплеи получат умные часы Apple Watch. Затем планируется распространить эти экраны и на другие устройства, в том числе и iPhone.

По данным агентства, дисплеи нового поколения будут обеспечивать более яркие и насыщенные цвета, а также возможность лучше видеть под углом. Кроме того, в Apple не исключают, что появление первых устройств с дисплеем собственного производства может состояться лишь в 2025 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, компания Apple осталась лидером рынка по продажам смартфонов в денежном отношении — несмотря на отсутствие официального сервиса и отключение для России некоторых функций.



19 сентября Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предупредила, что новые модели смартфонов iPhone не смогут легально обращаться на российском рынке.

Apple представила новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в начале сентября. В Россию новые модели завозят по параллельному импорту. Стоимость iPhone Pro Max 1 TB начинается от 166 990 рублей.



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Максим Кокунин