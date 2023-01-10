В администрации Челнов заявили, что тарифы на тепло в городе — одни из самых низких в Татарстане

Тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение в Набережных Челнах — одни из самых низких в Татарстане, заявил руководитель исполкома города Фарид Салахов в ходе пресс-конференции, посвященной порядку формирования платы за жилищно-коммунальные услуги.



Согласно данным, которые приводит мэрия, если тариф за 1 Гкал теплоэнергии в Заинске составляет 2 367 руб. 97 коп., в Нижнекамске — 2 158 руб. 46 коп., в Казани — 2 136 руб. 60 коп., то в Челнах его стоимость — 2 093 руб. 26 копеек.

Фото: nabchelny.ru

Салахов напомнил, что для граждан сохраняются все льготы и меры социальной поддержки. В 2022 году субсидии по оплате за жилищно-коммунальные услуги получили более 87 тысяч человек, общая сумма выплат достигла 712 млн рублей. Начальник управления социальной защиты Ирина Скрябина добавила, что также действуют субсидии на оплату.

Фото: nabchelny.ru

В случае если у горожан есть вопросы по поводу начисления оплаты за ЖКУ, необходимо обращаться по телефонам компаний, занимающихся вопросами контроля, указали в администрации.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги с декабря вызвал массовое недовольство жителей Татарстана. Люди начали жаловаться в соцсетях, что тарифы за декабрь выросли не на 9%, как было обещано ранее, а на другую, «космическую» сумму.

Жаркие споры развернулись и в официальной группе Набережных Челнов. Пользователи наперебой жаловались мэрии на рост коммунальных услуг за месяц. В администрации города отметили, что начисление за жилищно-коммунальные услуги осуществляется по действующему законодательству и производится в соответствии с общедомовыми и индивидуальными приборами учета с учетом тарифа, который устанавливается Государственным комитетом по тарифам Татарстана.

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Маргарита Головатенко