В Казани прошла последняя сельскохозяйственная ярмарка в этом году — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

Сегодня в казанском Агропромпарке прошла новогодняя сельхозярмарка. Свою продукцию представили фермеры из Балтасинского, Нурлатского и Сабинского районов Татарстана. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— У нас уже есть клиенты. Знают все. Говорят: дайте вот это, вот то. Спасибо скажут еще. Нам очень приятно! — рассказала одна из продавщиц Насибя Джумабаева.

Стоит отметить, что сегодня была последняя сельхозярмарка в этом году. Весной аграрии республики продали товар на 500 млн рублей, осенью на сумму в три раза больше. Наибольшим спросом у казанцев пользовались свежие овощи и молочные изделия.

— За весь период этого года мы провели 22 ярмарочных дня. Объемы продукции на 2,1 млрд проданы, — замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.

В следующем году весенние ярмарки начнут работать со второй половины марта и продлятся они до конца апреля.

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Максим Кокунин