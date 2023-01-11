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Психолог: «Не нужно брать новые вершины с наскока, иначе можно надорваться»

05:29, 11.01.2023
Психолог: «Не нужно брать новые вершины с наскока, иначе можно надорваться»
Фото: pxhere.com

Начинать новую жизнь стоит не с нового года или новой недели, а сегодня. Так считает клинический психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Петр Мушинский, сообщает Daily Moscow.

Начинания могут стать успешными, если они плавны и размеренны, подчеркнул он.

— Не нужно брать новые вершины с наскока, иначе можно надорваться — физически и психологически — и очень быстро отказаться от своих планов, — отметил Мушинский.

Заведующий кафедрой психологии и педагогики РУДН, кандидат психологических наук Евгений Башкин рассказал, как вернуться к привычному ритму жизни после праздников. В первую очередь тут помогут здоровое питание, режим сна, тренировки и прогулки.

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Елизавета Пуншева
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