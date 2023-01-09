Психолог рассказал, как быстрее вернуться к привычном образу жизни после праздников

Здоровое питание, режим сна, тренировки и прогулки помогут быстрее вернуться к привычному образу жизни после праздников. Об этом сообщил заведующий кафедрой психологии и педагогики РУДН, кандидат психологических наук Евгений Башкин. Сообщает «Газета.ru».

— Тонус мозга за время каникул снижается, и навык «напрягаться» постепенно уходит. Этот навык нужно наработать заново, методом постепенного увеличения нагрузки, от малого к большему, — отмечает специалист.

Башкин также объяснил, что общее здоровье организма напрямую связано со здоровьем психики и мозга.

— Если во время каникул человек физически что-то делал, и если физическая нагрузка преобладала над обычной, то снижать ее тоже надо постепенно, иначе мозгу, условно говоря, будет только хуже — как и если от удовольствия в каникулы резко вернуться к стрессу, — рассказал ученый.

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Антон Гаврилов