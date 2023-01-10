В Казани снизился средний «новогодний» чек в ресторанах на туристических маршрутах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В отдельные дни новогодних каникул загрузка ресторанов Казани, расположенных по маршрутам туристических потоков, достигала 100%. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.



— При этом по сравнению с прошлыми новогодними праздниками наблюдается снижение среднего чека. Он составляет 750-800 рублей, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как сообщила Дарья Санникова, в новогодние праздники столицу Татарстана посетили около 160 тысяч туристов. Это на 22 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Средняя загрузка средств размещения в Казани с 31 декабря по 8 января составила 78%. При этом основной пик бронирования пришелся на 3—5 января и составил в среднем 93%.



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Татьяна Демина