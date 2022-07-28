Стоимость чистых активов «Татэнерго» превысила 52 млрд рублей
Стоимость чистых активов АО «Татэнерго» достигла более 52,1 млрд рублей. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».
По состоянию на 30 июня, их стоимость составила 52 178 030 271,22 рубля.
В структуру АО «Татэнерго» входят Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Набережночелнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС (с тепловыми сетями г. Заинска), Нижнекамская ГЭС, Казанские тепловые сети, Набережночелнинские тепловые сети, Нижнекамские тепловые сети.
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