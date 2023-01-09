«Лукойл» договорился о продаже НПЗ Isab в Италии группе G.O.I. Energy

«Лукойл» заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab в Италии группе G.O.I. Energy, сообщили в компании.



— «Лукойл» сообщает, что Litasco S.A., 100% дочернее общество группы «Лукойл», и G.O.I. Energy Limited достигли соглашения о продаже Isab S.r.L, — приводит сообщение RT.

Сделку планируют завершить до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии.

Isab владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входят НПЗ, установка газификации и электростанция. Работа НПЗ Isab в сицилийском Приоло оказалась под угрозой из-за антироссийских санкций ЕС. Сейчас завод «Лукойла» на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.

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Маргарита Головатенко