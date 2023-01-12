Молокозавод «Нурлат-Сэте» отстоял имущество своих ферм

Фото: скриншот видео nurlat-tat.ru

С требованием признать реестровую ошибку и право собственности

Имущество своих ферм, в числе которого два телятника, коровник, зернохранилище, склад минеральных удобрений, ремонтная мастерская и гараж, удалось отстоять в суде крупному республиканскому сельхозпредприятию «Нурлат-Сэте». Всего в списке семь объектов недвижимости общей площадью более 6,5 тыс. кв. метров.

Татарстанский арбитраж удовлетворил иск компании к исполкомам Нурлатского района и Новоиглайкинского сельского поселения, а также к Управлению Росреестра по РТ. В нем «Нурлат-Сэте» требовал признать реестровой ошибкой сведения в ЕГРН о 1975 годе постройки пяти объектов недвижимости и право собственности на две постройки в деревне Светлое Озеро. В ходе процесса молокозавод отказался от требований к Росреестру, настаивая на признании права собственности на свои объекты.

Нурлатский завод «Нурлат-Сэте» вырос на базе хозяйства «Сульчинский», образованного в 1998 году на территории сел Зюзеево и Мамыково. Предприятие было создано под руководством известного нефтяника, гендиректора АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» Шамиля Ягудина — молокозавод и сегодня принадлежит его семье. Под руководством нефтяников в «Сульчинском» внедряли современные технологии по растениеводству и животноводству: построили животноводческие комплексы, мельницу, молокозавод, пекарню, магазин. Таким образом был создан полный производственный и перерабатывающий цикл сельхозпродукции. Молочные продукты и хлебобулочные изделия пользовались популярностью, а местный хлеб нурлатцы до сих пор называют «Ягудинским». В 2008 году подсобные хозяйства вывели из состава нефтегазодобывающих управлений и образовали «Нурлат-Сэте». Сегодня предприятие имеет свои активы на территории населенных пунктов Верхний Нурлат, Светлое Озеро, Старые Челны, Селенгуши.

«Нурлат-Сэте» отстоял имущество своих ферм: два телятника, коровник, зернохранилище, склад и гараж. Фото: nurlat-tat.ru

Документы утрачены, восстановить невозможно

Спорные объекты достались компании от потерпевшего крах другого сельхозпредприятия. В 2006 году сельхозкооператив «Рассвет» Нурлатского района был признан банкротом. Спустя два года новым владельцем части имущества кооператива стало ООО «Нурлат-Сэте», приобретя на торгах семь объектов недвижимости за 5,3 млн рублей. Договор был исполнен сторонами, оплата по договору произведена, комплекс имущества был передан продавцом покупателю.

Летом 2022 года «Нурлат-Сэте» обратился в Нурлатский отдел Росреестра с вопросом о регистрации вышеуказанных объектов. Но компании сообщили, что регистрация возможна лишь при наличии подтверждающих документов о собственности. Однако договор купли-продажи имущества, акт приема-передачи к нему, протокол о результатах торгов и документы, подтверждающие оплату по договору, были утрачены, и восстановить их не представляется возможным, а значит, невозможно и произвести регистрацию права собственности на эти постройки.

Однако суд указал, что компания с октября 2008 года добросовестно, открыто и непрерывно владеет, пользуется в хозяйственной деятельности этими строениями как своими объектами недвижимости, несет бремя содержания спорных строений, что подтверждается материалами дела. Этот факт подтвердили Нурлатский исполком и исполком Новоиглайкинского сельского поселения, а также признали исковые требования предприятия.

Фото: скриншот видео nurlat-tat.ru

Отсутствие в реестре федеральной собственности данных о семи объектах недвижимости подтвердили в МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области, а также в республиканском МЗИО, а исполком района отметил, что сведений о них нет и в реестре муниципальной собственности. Кроме того, согласно письму администрации Нурлата, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию утрачены и отсутствуют в архиве исполкома.

В реестрах федеральной, государственной и муниципальной собственности спорные объекты также не состоят, доказательства обратного в материалах дела отсутствуют. Таким образом, правопритязания иных лиц на спорные объекты отсутствуют, а лицо, считающее, что стало собственником имущества в силу приобретательной давности, вправе обратиться в суд с иском о признании за ним права собственности, чем «Нурлат-Сэте» и воспользовался.

Согласно Гражданскому кодексу, гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (п. 1 ст. 234 ГК РФ). И для приобретения права собственности в силу приобретательской давности лицо, не являющееся собственником имущества, должно представить надлежащие и бесспорные доказательства в подтверждение факта добросовестного, открытого и непрерывного владения этим имуществом как своим собственным.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Получив доказательства, что нурлатское предприятие фактически владеет спорным имуществом на протяжении более 15 лет, несет расходы по его содержанию, а факт владения не был оспорен, как нет и притязаний со стороны иных заинтересованных лиц, суд решил, что требования «Нурлат-Сэте» о признании за ним права собственности на эти объекты в силу приобретательной давности являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

На рынке республики агрокомпания «Нурлат-Сэте» действует уже 18 лет. Сегодня ею руководит Фанис Валеев, а учредителем является предпринимательница и супруга нефтяника, главы АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» Шамиля Ягудина — Гульзидя Ягудина. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока и еще 16 дополнительных видов.

Сегодня «Нурлат-Сэте» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Татарстана, где трудится порядка 180 человек. По данным за 2021 год, агрокомплекс увеличил выручку на 15%, почти до 300 млн, чистая прибыль составила 5 млн рублей.

Ангелина Панченко