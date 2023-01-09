В России вдвое увеличилось количество корпоративных дефолтов за год

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В 2022 году дефолт на российском рынке облигаций допустили в два раза больше эмитентов, чем годом ранее. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «Эксперт РА».

За минувший год 15 компаний не смогли исполнить обязательства по 31 выпуску облигаций, тогда как в 2021 году показатели были 7 и 11 соответственно.

Как уточнил младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов, в основном дефолты допускают корпоративные заемщики с рейтингом ниже «ruBB» и без рейтинга. По его словам, это связано с тем, что в непростых макроэкономических условиях регионы, выпускающие муниципальные бонды, могут рассчитывать на поддержку правительства, а корпоративные заемщики с низким рейтингом на это претендовать не могут.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Стоит отметить, что крупнейший дефолт в прошлом году допустила OR Group («Обувь России»). В январе она не заплатила по выпуску на сумму 592 миллиона рублей.

Напомним, что 26 июня западные СМИ сообщили о том, что Россия допустила дефолт — впервые с 1918 года. Но в Кремле с такой оценкой не согласились. Как говорил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Запад незаконно заблокировал активы и попытки каким-либо образом использовать эти деньги также будут незаконны.

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Айрат Назипов