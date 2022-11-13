В России может подорожать колумбийский кофе из-за проблем с урожаем

В России в 2023 году подорожает колумбийский кофе — это связано с проблемами с урожаем в республике, сообщил посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра.



По его словам, проблемы в самых «кофейных» регионах Колумбии возникли из-за тяжелой зимы. Он отметил, что урожай кофе снизится на 50—57% по сравнению с показателями прошлого года, сообщает «РИА Новости».

Повышение цен связано также с подорожанием удобрений, проблемами с логистикой и нехваткой контейнеров, поэтому повышение цен кофе ожидается «во всем мире, не только в России», заключил посол.

Ранее Американский диетолог Роксана Баккер рассказала, что при неправильном употреблении кофе в организме образуется дефицит железа.

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Маргарита Головатенко