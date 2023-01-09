За новогодние каникулы казанский метрополитен перевез 473 тысячи пассажиров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 по 8 января 2023 года казанский метрополитен перевез 473 010 человек. Это почти на четверть (24%) больше, чем за новогодние каникулы прошлого года, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

С 21 по 31 декабря 2022 года в казанском метро курсировал дополнительный электропоезд. В часы пик на линии работали 10 составов с интервалом движения 5 мин. 33 секунды. После окончания новогодних праздников метрополитен вновь переходит на девять составов в часы пик. Интервал движения составит 6 мин. 10 секунд.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января казанский метрополитен работал до 02.00 и перевез 55,8 тысячи пассажиров. Это почти на 43% больше, чем в 2021 году, когда метро работало в обычном режиме с 6.00 до 24.00 и перевезло более 39 тысяч пассажиров.

Напомним, за прошлый год казанский метрополитен перевез 30,4 млн пассажиров. Это на 10% больше, чем в 2021-м.

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Татьяна Демина