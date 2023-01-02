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В новогоднюю ночь казанский метрополитен перевез более 55 тысяч пассажиров

14:26, 02.01.2023 2
В новогоднюю ночь казанский метрополитен перевез более 55 тысяч пассажиров
Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января казанский метрополитен работал до 02.00 и перевез 55,8 тысячи пассажиров, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Это почти на 43% больше, чем в 2021 году, когда метро работало в обычном режиме с 6.00 до 24.00 и перевезло более 39 тысяч пассажиров.

Пассажиры активно пользовались услугами метро в новогоднюю ночь:

— Данный опыт показал, что необходимость продления работы метрополитена как никогда актуальна для жителей и гостей города Казани, — указали в «Метроэлектротрансе».

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

В конце декабря сообщалось, что в новогоднюю ночь казанский метрополитен будет работать на два часа дольше, чем обычно. Также продлевалось время работы электротранспорта — трамваев и троллейбусов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 янв
    На баумана сейчас очень много людей - много туристов в городе
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  • Анонимно 02 янв
    хорошо что строят новые ветки !!!!
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