В 2022 году метрополитен Казани перевез 30,4 млн пассажиров

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Казанский метрополитен за весь 2022 год перевез 30,4 млн пассажиров, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



Показатель по итогам 2022 года превышает показатель 2021-го на 10% — годом ранее метрополитен перевез 27,7 млн человек.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января казанский метрополитен работал до 02.00 и перевез 55,8 тысячи пассажиров. Это почти на 43% больше, чем в 2021 году, когда метро работало в обычном режиме с 6.00 до 24.00 и перевезло более 39 тысяч пассажиров.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Пассажиры активно пользовались услугами метро в новогоднюю ночь:

— Данный опыт показал, что необходимость продления работы метрополитена как никогда актуальна для жителей и гостей города Казани, — указали в «Метроэлектротрансе».

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Маргарита Головатенко