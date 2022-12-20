В казанском метро перед Новым годом запустят дополнительный электропоезд

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В казанском метро перед новогодними праздниками запустят дополнительный электропоезд. Он выйдет на линию 21 декабря, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

С завтрашнего дня в час пик в метро Казани будут курсировать 10 составов. Интервал движения составит 5 мин 33 сек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в новогодние праздники в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается наплыв туристов. По прогнозу Госкомитета РТ по туризму, республику посетят порядка 170—180 тысяч туристов.



27 августа 2022 года казанскому метрополитену исполнилось 17 лет. Метро обслуживают электропоезда марок «Чех», «Русич», «Москва». В сутки они перевозят более 100 тысяч человек.



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Татьяна Демина