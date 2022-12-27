Казанский метрополитен в новогоднюю ночь продлит работу на два часа

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В новогоднюю ночь казанский метрополитен будет работать на два часа дольше, чем обычно. Воспользоваться им можно будет до 2 часов 1 января, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

До 2 часов ночи будут работать с 31 декабря на 1 января и трамваи №1, 4, 5, 5а и 7. На маршрутах №1 и 4 будет курсировать по одному вагону, на №5, 5а и 7 — по два.

Также до 2 часов в новогоднюю ночь в Казани будут работать троллейбусы №1, 3, 6 и 8. По маршруту №1 будут курсировать четыре троллейбуса, по маршруту №3 — три, а по №6 и 8 — по два.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

1 января казанские трамваи и троллейбусы начнут работать с 7.30 — на два часа позже утвержденных графиков выходного дня. Курсировать они будут до 23.30.



Напомним, перед Новым годом в метро Казани запустили дополнительный электропоезд. Он вышел на линию 21 декабря. В час-пик курсируют 10 составов. Интервал движения — 5 минут 33 секунды.



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Татьяна Демина