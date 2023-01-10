В Казани вырос спрос на преподавателей и постановщиков танцев

В Казани за 2022 год на 54% вырос спрос на преподавателей и постановщиков танцев. По России данный показатель вырос на 38%. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы».

Также аналитики выяснили, что в Казани стали на 78% чаще откликаться на вакансию хореографа.



По словам управляющего директора «Авито работы» Артема Кумпеля, рост интереса к данной профессии сопряжен с активным развитием музыкальных шоу-программ, в целом с популярностью танцевальных трендов в соцсетях и развитием новых стилистических направлений.

Фото: baletmoskva.ru

— В плане графика и оплаты труда профессия хореографа очень гибкая: можно подобрать позиции с полной занятостью или остановиться на подработке с почасовой оплатой. В среднем хореографы могут получать от 650 рублей в час, — отметил он.



Помимо этого, исследование показало, что в конце 2022 года казанцы на 78% чаще стали искать частные уроки по танцам. Свои объявления специалисты и мастера размещали на 48% активнее. Аналитики выяснили, что в среднем часовой урок танцев обойдется в 700 рублей. Цена на индивидуальные занятия может составлять более 1000 рублей.

Напомним, что в 2021 году в Казани танцы стали популярнее на 150%. Также эксперты отмечали, и увеличение интереса казанцев к боксу — данный показатель равнялся 132%.

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Антон Гаврилов