Объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане впервые превысит 300 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года объем валовой продукции сельского хозяйства, учитывая все категории хозяйств, в Татарстане составит 307,9 млрд рублей. Отметку в 300 миллиардов показатель превысит впервые, сообщает пресс-служба президента республики.

Как сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, сопоставимый рост объема валовой продукции сельского хозяйства составит порядка 18%. План при этом составлял 1,9%.

Для сравнения, в 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства в республике оценивался в 248,7 млрд рублей, в 2020-м — в 264,3 миллиарда. в 2021 году он составил 248,8 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выручка сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств в Татарстане по итогам прошлого года прогнозируется в размере 172,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом она увеличится на 29 миллиардов.

Во всех районах Татарстана выросло производство продукции растениеводства. Что касается продукции животноводства, то в 18 районах республики показатели производства оказались ниже или на уровне предыдущего года.



Напомним, согласно данным сельскохозяйственной переписи 2021 года, в Татарстане с 2016-го сократилось число как сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, так и количество ИП и личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Вместе с этим уменьшилась и площадь их угодий.

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Татьяна Демина