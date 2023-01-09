В Совфеде прокомментировали слова Дмитрия Медведева о законах военного времени

Глава конституционного комитета Совфеда России Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о законах военного времени в отношении предателей.

— Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом [Владимиром Путиным] — только по конституции и по закону, — написал он в своем telegram-канале.

Фото: kremlin.ru

Напомним, накануне вечером Дмитрий Медведев в своих социальных сетях заявил, что в настоящее время необходимо действовать в отношении «переметнувшихся к врагу» россиян так, как это было в годы Великой Отечественной войны.

— Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошел сурьезный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие, — говорится в его сообщении.

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Максим Кокунин