В октябре 2022 года Россия была на 50-м месте в мире по инфляции

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В октябре 2022 года Россия была на 50-м месте по инфляции в мире, а самые высокие темпы роста цен пришлись на Зимбабве. Такие данные приводит «РИА Новости».

Исследование было проведено на основе данных национальных статистических служб 193 стран мира, входящих в ООН. В финальный отбор вошли 155 государств из семи регионов: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.

Так, согласно показателям октября, инфляция в России составила 12,6%. Рядом с ней в рейтинге расположились Чили (12,8%) и Самоа (12,4%). Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Зимбабве (268,8%), Ливане (158,5%), Венесуэле (155,8%), а также Судане (102,6%).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В конце прошлого месяца глава Минфина России Антон Силуанов рассказал об инфляции по итогам 2022 года. Так, по его словам, рост цен в стране на конец прошлого года составил около 12%.



Напомним, что в России продолжает снижаться годовая инфляция. С 20 по 26 декабря в годовом выражении она замедлилась — с 12,35% неделей ранее до 12,19%

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Максим Кокунин