В Бразилии за участие в погромах в столице страны задержаны более 400 человек

Фото: скриншот из видео очевидцев

В Бразилии полицейские задержали более 400 человек, участвовавших в беспорядках в столице страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Федерального округа Ибанейса Рошу, который был временно отстранен от должности из-за данных погромов.

Напомним, вчера сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару устроили беспорядки на улицах Бразилиа, переросшие в столкновения с правоохранителями и захваты правительственных зданий. Они разгромили парламент, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства.

— Сообщаю, что задержаны более 400 человек, которые поплатятся за совершенные преступления. Продолжаем работу в целях установления всех остальных участников этих террористических актов, произошедших в Федеральным округе сегодня днем [8 января], — сообщил он в социальных сетях.

По данным газеты O Globo, губернатор региона был отстранен от своей должности «как минимум на 90 дней». Соответствующее решение принял судья Алешандри ди Морайса, уточнив, что оно было принято за «злонамеренное бездействие» Ибанейса.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Стоит отметить, что сторонники Болсонару выступали против результатов октябрьских президентских выборов. Полицейский вертолет скидывал на протестующих шумовые и световые гранаты, а также распылял слезоточивый газ. За несколько часов стражам порядка удалось вытеснить участников погромов из захваченных ими зданий. Согласно предварительным данным, всего в беспорядках участвовало около 5 тысяч граждан.

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Максим Кокунин