В Бразилии за участие в погромах в столице страны задержаны более 400 человек
В Бразилии полицейские задержали более 400 человек, участвовавших в беспорядках в столице страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Федерального округа Ибанейса Рошу, который был временно отстранен от должности из-за данных погромов.
Напомним, вчера сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару устроили беспорядки на улицах Бразилиа, переросшие в столкновения с правоохранителями и захваты правительственных зданий. Они разгромили парламент, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства.
— Сообщаю, что задержаны более 400 человек, которые поплатятся за совершенные преступления. Продолжаем работу в целях установления всех остальных участников этих террористических актов, произошедших в Федеральным округе сегодня днем [8 января], — сообщил он в социальных сетях.
По данным газеты O Globo, губернатор региона был отстранен от своей должности «как минимум на 90 дней». Соответствующее решение принял судья Алешандри ди Морайса, уточнив, что оно было принято за «злонамеренное бездействие» Ибанейса.
Стоит отметить, что сторонники Болсонару выступали против результатов октябрьских президентских выборов. Полицейский вертолет скидывал на протестующих шумовые и световые гранаты, а также распылял слезоточивый газ. За несколько часов стражам порядка удалось вытеснить участников погромов из захваченных ими зданий. Согласно предварительным данным, всего в беспорядках участвовало около 5 тысяч граждан.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым