На улице Павлюхина в Казани прорвало канализацию

Фото: Дарья Пинегина/realnoevremya.ru

В Казани на улице Павлюхина, 128, прямо напротив продуктового магазина, прорвало канализацию — из-под крышки люка хлещет небольшой «фонтан». Вода растопила лед на парковке, затопив при этом и дорогу.

Корреспондент «Реального времени» сообщил, что помимо сильного пара от «лужи» исходит очень неприятный запах. Сотрудников МУП «Водоканал» на месте к 20:30 не было.

В середине декабря в Сети появилась петиция от казанцев с просьбой к властям разобраться в халатности компании, занимающейся строительством жилого комплекса на улице Николая Ершова. Согласно обращению, строители во время работ повредили больничную канализацию, которая уже на протяжении более двух недель заливает соседние дворы и проезжую часть.

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Илина Хакимова