Лукашенко пообещал, что фейки о его здоровье «вылезут боком» тем, кто их распространяет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко развеял фейк — информацию о мнимых болезнях, которые ему приписывают его оппоненты. Он также заявил, что тем, кто распространяет подобную информацию, это «вылезет боком». Об этом белорусский лидер сказал в ходе беседы с представителями духовенства в Свято-Елисаветинском монастыре, сообщает ТАСС.

— Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем. А они у меня все новые болезни открывают. Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им, пообещал жить дальше, — сказал белорусский лидер.

В ходе беседы с Лукашенко, свое слово вставил и духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок. Он привел слова одного очень почитаемого старца, которые ранее сказал, что пока Лукашенко «будет в Белоруссии, все будет хорошо».

В ответ на это белорусский лидер в шутку спросил: «То есть умирать мне пока нельзя?». На что представитель духовенства дал короткий ответ «Никак».

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Антон Гаврилов