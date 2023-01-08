«Не так долго ждать»: Патриарх Кирилл выразил уверенность в скором завершении церковных расколов на Украине

Фото: Василий Иванов (архив)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на Украине в скором времени исчезнут раскольники. Также он выразил уверенность и в том, что в стране сменится светская власть. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

— Следа не будет от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая православие на Киевской земле. Думаю, что не так долго ждать, — сказал он.

Патриарх также сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с событиями в России после революции, когда обновленческая церковь подминала под себя храмы подлинной русской православной церкви.

Сегодня патриарх также заявил, что нигде в мире не строится на сегодняшний день 200 христианских храмов, как в России.

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Антон Гаврилов