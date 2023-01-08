В новогодние каникулы Сочи посетили 200 тысяч туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогодние каникулы Сочи посетили около 200 тысяч туристов. Об этом рассказал глава города Алексей Копайгородский, сообщает «Коммерсантъ».

Говоря об итогах 2022 года, мэр Сочи подчеркнул, что санаторно-курортная отрасль принесла городскому бюджету более 1,5 миллиарда рублей.

По словам Копайгородского, за прошедший год показатель турпотока вырос на 4%. Также он отметил, что субсидии от курортного сбора превысили 760 миллионов рублей.

— Зимний сезон в целом обещает быть успешным. Сочи обладает надежной качественной туристической инфраструктурой. К началу летнего сезона у нас появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать все о туристических возможностях Сочи, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также он рассказал о планах по достижению новых рекордных показателей с помощью санаторно-курортной инфраструктуры.

Напомним, в конце декабря Копайгородский рассказал, что за 2022 год Сочи принял 7,2 миллиона туристов. Это максимальное количество за последние 100 лет.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов