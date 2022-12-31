Сочи за год посетило рекордное за последние 100 лет количество туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год Сочи принял 7,2 миллиона туристов. Это максимальное количество за последние 100 лет, сообщают «Известия».

— Мы первые по турпотоку в Краснодарском крае, и, конечно, это огромная ответственность, прежде всего перед теми, кто выбирает отдых в нашем городе, — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Также он подчеркнул, что в течение последних лет фиксируется увеличение турпотока. Копайгородский объяснил, что это происходит в связи с внедрением концепции «ВместеVСочи» и высоких стандартов высокого сезона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рекордный турпоток по итогам 2022 года ожидается и в Казани. Город входит в тройку лидеров российских туристических центров вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.



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Антон Гаврилов