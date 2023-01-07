В школах Татарстана могут отменить занятия из-за морозов
В школах Татарстана могут отменить занятия после новогодних каникул из-за сильных морозов. Об этом напомнили в Минобрнауки республики.
Уроки могут отменить из-за погодных условий в сельских школах:
- в начальных классах при -23 градусах;
- в 5—9-х классах при -25 градусах;
- в 10—11-х классах при -30 градусах.
В городских школах:
- в начальных классах при -25 градусах;
- в 5—9-х классах при -27 градусах;
- в 10—11-х классах при -32 градусах.
Кроме того, у школьников также могут отменить уроки физкультуры на открытом воздухе.
— Занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6—10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже минус 10 градусов и ветре не сильнее 6—10 метров в секунду, — отметили в министерстве.
Напомним, ночью на 8 января температура в Татарстане может достигать -35 градусов. По данным Гидрометцентра, минимальная температура воздуха составит -26 градусов.
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