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Сегодня в Татарстане до -26 градусов и гололедица

06:32, 08.01.2023
Сегодня в Татарстане до -26 градусов и гололедица
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 8 января, в Татарстане ожидается переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Ветер северо-западный 4—9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -26..-31 C˚, в восточных районах и при прояснениях до -35 C˚. Максимальная температура воздуха днем -21..-26 C˚.

Утром и днем прогнозируют небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, аномально холодная погода стала причиной объявления в Татарстане с 6 по 11 января штормового предупреждения. В указанный период среднесуточная температура воздуха может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы.

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Елизавета Пуншева
Общество Татарстан

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