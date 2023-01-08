Сегодня в Татарстане до -26 градусов и гололедица
Сегодня, 8 января, в Татарстане ожидается переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре по республике.
Ветер северо-западный 4—9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -26..-31 C˚, в восточных районах и при прояснениях до -35 C˚. Максимальная температура воздуха днем -21..-26 C˚.
Утром и днем прогнозируют небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.
Напомним, аномально холодная погода стала причиной объявления в Татарстане с 6 по 11 января штормового предупреждения. В указанный период среднесуточная температура воздуха может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы.
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