Диетолог: «Средний возраст для знакомства с роллами — 5—7 лет»

Предлагать детям съесть японские роллы из ресторанов можно с дошкольного возраста. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский гастроэнтеролог, диетолог клиники «Ниармедик» на Симоновском валу Руслана Мухтасарова.

— Средний возраст для знакомства с роллами — 5—7 лет. Необходимо, чтобы ребенок умел достаточно хорошо пережевывать пищу, — отметила она.

Однако, если блюдо содержит в себе сырые и необработанные продукты, давать его ребенку не стоит. Во-первых, это может привести к заражению различными гельминтами. Во-вторых, сырые рыба и мясо иногда содержат в себе тяжелые металлы.

Васаби и имбирь также не следует употреблять в пищу детям. Из-за остроты может возникнуть расстройство пищеварительной системы.

Напомним, врачи предупредили россиян о том, что конфеты, содержащие алкоголь, могут привести не только к опьянению, но и к гипергликемии — повышению сахара в крови, а также к избытку «пустых» калорий, что в свою очередь грозит набором массы тела.



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Елизавета Пуншева