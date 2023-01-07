Кадыров поздравил православных христиан России с Рождеством

Фото: telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан России с Рождеством. Он пожелал всем мирного неба над головой, здоровья и счастья.

— От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников — с Рождеством Христова! Сегодня в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей. Благодаря мудрой политике президента России Владимира Путина права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, по его словам, в Чечне с большим уважением относятся к праздникам представителей других конфессий. Необходимо с пониманием относиться ко всем религиям, подчеркнул Кадыров.

Президент России Владимир Путин также поздравил жителей страны с праздником. Глава государства особо подчеркнул роль церковных организаций, которые «уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции».

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Елизавета Пуншева