Путин поздравил россиян с Рождеством и отметил священников за поддержку воинов

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым православных христиан и всех граждан России, отмечающих праздник.

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. С глубоким удовлетворением отмечу тот огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодежи, укрепление института семьи», — приводит его речь сайт Кремля.

Глава государства особо подчеркнул роль церковных организаций, которые «уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции».

«Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего», — заключил Путин.

Президент посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля и выслушал ночную литургию.

Мария Иванова