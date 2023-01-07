В Минобороны России заявили о сохранении режима тишины со стороны ВС РФ

Россия будет сохранять режим прекращения огня до полуночи 7 января, несмотря на обстрелы со стороны армии Украины. Об этом заявили в Минобороны.

— Вместе с тем киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций, — пояснили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, объединенная группировка российских войск соблюдает режим тишины вдоль линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Он действует с 12:00 6 января и продолжится до полуночи 7 января.



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Елизавета Пуншева