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Ночью в Татарстане ожидается до -35 градусов

15:36, 07.01.2023
Ночью в Татарстане ожидается до -35 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Ночью на 8 января температура в Татарстане может достигать -35 градусов. По данным Гидрометцентра, минимальная температура воздуха составит -26 градусов.

Днем 8 января ожидается от -21 до -26 градусов. В Казани средняя температура составит -27 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, аномально холодная погода стала причиной объявления в Татарстане с 6 по 11 января штормового предупреждения. В указанный период среднесуточная температура воздуха может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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