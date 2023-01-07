Нового подварианта омикрон-штамма коронавируса «кракен» в России не обнаружено

Нового подварианта омикрон-штамма коронавируса под названием «кракен» в России не обнаружено, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Омикрон-штамм остается доминирующим в стране. Доля варианта ВА.2 выросла с 1,9 до 23,9%, а варианта ВА.5 — с 66,75 до 96,5%.

Фото: realnoevremya.ru

— Ситуация по распространению COVID-19 и циркуляции новых штаммов омикрона в России остается стабильной и находится на строгом контроле Роспотребнадзора, — приводит «РИА Новости» слова релиза.



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Елизавета Пуншева