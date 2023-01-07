Главное о коронавирусе на 7 января: пневмония у Михалкова и распространение «Кракена» в США

В Татарстане выявили 58 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 58 человек. При этом за 7 января госпитализированы 17 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 684 случая, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 7 января, за сутки выздоровели от COVID-19 108 татарстанцев, а общее количество излечившихся — 191 061 человека.

У Михалкова диагностирована двусторонняя пневмония

За 7 января в России зарегистрировали 3 303 случая заражения коронавирусом. Всего за минувшие сутки в больницах оказались 695 человек. Число заражений с начала пандемии составляет 21 823 855 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 7 января, за сутки количество выздоровлений от COVID-19 составляет 4 463 случая, а общее количество выздоровевших — 21 241 865 человек.

В Приморье с 8 января откроется автомобильный пункт пропуска Суйфэньхэ — Пограничный. В ближайшее время ожидаются уточнения по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимых для пересечения границы туристами. 28 декабря сообщалось, что с 8 января 2023 года Китай понизит класс опасности коронавируса с А до В. Из-за этого отменяется обязательный карантин для въезжающих в страну из-за рубежа и снимаются ограничения и меры дополнительного контроля импорта.

Фото: pixabay.com

Режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков сдал отрицательные тесты на COVID-19 и грипп, сообщает Lenta.ru. Однако у него диагностирована двусторонняя пневмония, из-за чего выявлена дыхательная недостаточность. Михалков находится в сознании и дышит самостоятельно, но его состояние оценивается как тяжелое.



В России провели более 324,9 млн тестов на коронавирус. Данные о лабораторных исследованиях со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил ресурс «Стопкоронавирус.рф». За последние сутки проведено 50 тысяч тестов на коронавирус.

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались двое человек. Как сообщила пресс-служба Минздрава РБ, еще девять человек в больницах республики находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах получают лечение 212 заболевших, 87 человек из них — пенсионеры, на амбулаторном лечении — 1 597 человек.

Европейцам угрожает вариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен»

По данным на 9.20 мск, по всему миру выявили 663 551 574 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Скончались от заболевания 6 705 178 человек.



На первом месте по количеству заболевших находятся США (101 235 080), на втором месте — Индия (44 680 985), на третьем — Франция (39 596 671), на четвертом — Германия (37 509 539), на пятом — Бразилия (36 477 214).



По количеству смертей первыми в списке идут США (1 096 489). За ними следует Бразилия (694 779), Индия (530 718), Россия (386 057, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 206).



Всего за время пандемии сделано 2 201 259 958 вакцин.

Европейцам стоит ждать плохих новостей по причине распространения нового варианта омикрон-штамма коронавируса «Кракен». Такое мнение выразил журналист Politico Карло Мартушелли. По его мнению, на территории Европы в ближайший месяц может вырасти заболеваемость коронавирусом. Это связано с тем, что «Кракен» «распространяется агрессивно».

Фото: realnoevremya.ru

В США обеспокоены быстрым распространением нового варианта XBB омикрон-штамма коронавируса («Кракен»). Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), за неделю до 31 декабря подвид XBB составил 40,5% случаев COVID-19 в США. При этом, двумя неделями ранее это значение достигало 10%. «Нас беспокоит, насколько это заразно», — отметила эпидемиолог, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева