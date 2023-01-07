За 6 января в Казани зафиксировано 116 сообщений о ДТП

О дорожно-транспортных происшествиях в Казани за 6 января 2023 года поступило 116 сообщений. Такие данные предоставляет Госавтоинспекция города.

Пострадавших в ДТП не зафиксировано. За вождение в состоянии алкогольного опьянения в минувшие сутки задержали 10 водителей, а за неимение права управления — одного. Еще 4 гражданина доставлены в отдел полиции по подозрению в совершении преступления.

Фото: realnoevremya.ru

За 5 января зарегистрировано 127 ДТП. В двух из них есть пострадавшие. 10 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

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Елизавета Пуншева