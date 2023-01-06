В Нижнем Новгороде погибли двое рабочих — они упали в затопленный кипятком подвал

Фото: пресс-служба СК РФ по Нижегородской области

В подвале дома в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в затопленный кипятком подвал. Они получили термические ожоги и погибли, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области.

— При спуске в подвал жилого дома для проведения аварийных работ по перекрытию задвижки произошло обрушение ветхой деревянной лестницы, в результате чего двое рабочих упали в кипяток, — сообщили в инспекции.

В региональном СК уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Как отметили в ведомстве, погибли два слесаря-сантехника. Первому было 59 лет, а второму — 51.

Фото: пресс-служба СК РФ по Нижегородской области

Отметим, что в конце ноября в Тукаевском районе Татарстана 41-летний монтажник «СпецРегионСтроя» получил смертельную травму. Во время работ с использованием угловой шлифовальной машины на мужчину упала металлическая труба. Он скончался в карете скорой помощи.

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Айрат Назипов