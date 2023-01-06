Смешивание жаропонижающих препаратов может вызвать нарушение в работе печени у детей

Министерство здравоохранения России напомнило, в каких случаях детям необходимо давать жаропонижающие препараты и как это делать правильно. В ведомстве обратили внимание на то, что родители не должны стремиться сбить температуру ребенка до 36,6 градуса. Когда это рекомендовано, достаточным будет снижение на 1—1,5 градуса — уже тогда ребенок будет чувствовать себя лучше.

Также Минздрав напоминает:

ибупрофен разрешен детям с 3 месяцев;

парацетамол — с 1 месяца;

оба препарата полностью отвечают критериям высокой эффективности, безопасности и официально рекомендованы в педиатрической практике.

Обратило внимание ведомство и на то, что дозировку препарата должен определять педиатр, исходя из веса ребенка на момент заболевания. При этом нельзя смешивать или чередовать указанные препараты.

— Это не усилит и не продлит жаропонижающий эффект, зато может вызвать серьезные нарушения в работе печени, — уточнили в Министерстве здравоохранения России.

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Артем Гафаров