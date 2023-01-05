Количество пострадавших в пожаре в Чебоксарах выросло до 21

Фото: ГУ МЧС России по Чувашии

Количество пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме в Чебоксарах выросло до 21. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Среди пострадавших 10 детей. Госпитализированы 8 человек, в том числе трое детей. В Чебоксарах введен режим ЧС муниципального характера.

— Нуждающиеся во временном размещении (30 чел.) направлены в два пункта — общежитие строительного техникума (17 чел.), в центр маунтинбайка (13 чел.). Там же организовано питание, — поделился Николаев.

По данным Минздрава Чувашии на 16.00, дети доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят обследования.

Фото: ГУ МЧС России по Чувашии

Состояние двух детей оценивается как средней степени тяжести, 4 получают амбулаторное лечение, еще 4 продолжают обследование. Среди взрослых 6 человек прошли обследование и получают амбулаторную помощь, двое — находятся в состоянии в средней степени тяжести, один — в тяжелом, еще два человека продолжают обследование в БСМП.

По факту пожара региональное Следственное управление Следственного комитета проводит досудебную проверку. Собственник квартиры, где произошло возгорание, установлен. Сейчас с ним проводят необходимые проверочные мероприятия. По результатам всех проверок будет принято процессуальное решение.

Напомним, изначально Олег Николаев сообщал о 15 пострадавших: 8 детях и семерых взрослых. В то же время региональное управление МЧС России сообщало, что среди взрослых пострадало 9 человек.

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Артем Гафаров