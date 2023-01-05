В ДТП в Белгородской области погибли 4 человека

Фото: кадр видео УГИБДД по Белгородской области

Сегодня около 12.50 на трассе в Белгородской области произошло смертельное ДТП. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один — пострадал, сообщает региональное управление ГИБДД.

— Сегодня, около 12 часов 50 минут, на 3 км автодороги Маслова Пристань — Батрацкие дачи произошло столкновение автомобилей «Нива Шевроле» и Ваз-2110, — уточнили в ведомстве.

Жертвами ДТП стали оба водителя, а также по одному пассажиру в каждом автомобиле. Их личности устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Артем Гафаров