Билялетдинов: «Сейчас даже не в самых удачных по качеству играх важнее собирать очки»

Фото: ХК «Ак Барс»

Наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов признался, что, как и его предшественник, не обращает внимание на турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Также специалист отметил, что на данном этапе важнее набирать очки, попутно устраняя проблемы в качестве хоккея.

— На турнирную таблицу Востока практически не смотрю. Для нас сейчас каждая игра — это финальная игра. Надо готовиться, и даже в не совсем удачных в плане качества играх важно собирать очки. И в процессе игр и тренировок поправлять свою игру, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Также Билялетдинов поделился, как изменился его взгляд на хоккей за годы отдыха от тренерской работы.

— Я наблюдал и наблюдаю, что многие, конечно, перестраиваются и стараются играть в более агрессивный хоккей, много прессинговать, катаются быстро, какие-то изменения, безусловно, есть, — сказал Зинэтула Хайдярович.

Рассказал наставник «Ак Барса» и о кадровых изменениях, на которые повлияла серия болезней в команде.

— У Воронкова сегодня дела нормально. У него была температура два дня назад. Вчера мы не стали его ставить (в игре с «Северсталью, — прим. ред.), дали возможность привести себя в порядок. Сегодня выглядит неплохо.

Что касается состава к следующим играм — ребята болеют. Илья Сафонов заболел, этот период надо пройти. Скорее всего, будет играть Даниил Журавлев. Василий Токранов играл вчера.



На вопрос, устраивает ли Зинэтулу Хайдяровича глубина нынешнего состава «Ак Барса», специалист отметил, что доволен хоккеистами, которые у него есть.

— У нас была идея приобретения одного нападающего, но не получилось. Те ребята, которые в команде, могут играть на хорошем уровне, — сказал Билялетдинов.

Позже генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин расскажет, что этим нападающим являлся финский игрок Тему Пулккинен из «Трактора».

— Мы договаривались с «Трактором» об обмене Тему Пулккинена, нам нужен был праворукий нападающий. Но у «Трактора» был свой обмен, не срослось, поэтому Пулккинен к нам не перешел. Все видели, что был самый скучный дедлайн. Игроки, которые есть, ходят из клуба в клуб, — оценил последнее трансферное окно Валиуллин.

После 46 игр в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» занимает седьмую строчку в Восточной конференции. На счету казанцев 53 очка.

Эрик Добролюбов