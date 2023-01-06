В России появится юбилейная особая экономическая зона

Правительство России накануне утвердило постановление о создании в Югре первой для региона особой экономической зоны. С ее образованием в стране будет действовать 50 ОЭЗ. Постановление о создании особой экономической зоны «Нягань» подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Новая ОЭЗ промышленно-производственного типа появится в Ханты-Мансийском автономном округе на территории городского округа Нягань, ее площадь составит 273 га. На территории ОЭЗ будут работать предприятия по производству мебели, полимерных труб, а также биопротеина (кормового белка) для нужд сельского хозяйства. Кроме того, здесь появится центр обработки данных.

Объем инвестиций в эти проекты составит около 25 млрд рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

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Артем Гафаров