Марат Валилуллин рассказал о решении обменять Александра Бурмистрова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин на пресс-конференции рассказал о процессе расторжения контракта с нападающим Александром Бурмистровым. Он заявил, что уход Олега Знарка никак не повлиял на решение руководства клуба расстаться с доморощенным игроком.

— Бурмистрова мы действительно оштрафовали, у нас есть командные штрафы, — приводит слова функционера корреспондент «Реального времени». — Решение было принято в Новосибирске, его отправили домой. А тот факт, что Олег Валерьевич ушел, никак не вилял на решение оставлять или не оставлять игрока.

Также Валиуллин рассказал, почему Бурмистров около месяца оставался в Казани и не был обменян сразу.

— Мы искали варианты обмена, устраивающие нас. У Саши был пункт в контракте «без обмена», соответственно без его ведома обменять его в другой клуб мы не могли.

Интересовался им «Авангард», «Спартак», «Локомотив». Но сам Саша изъявил желание ехать в Магнитогорск. Мы препятствовать не стали, разговаривали с Магнитогорском об обмене на Мишу Фисенко, но этот обмен не состоялся. Также мы договорились с представителями Бурмсистрова и договорились на взаимное расторжение контракта.

Марат Валиулин рассказал, что Александр Бурмистров продолжал тренироваться с командой, несмотря на решение расторгнуть контракт.

— Мы пошли Саше навстречу. Могли заблокировать ему тренировочный процесс, но мы ему полностью открыли базу, поставили определенное задание тренеру, расписали весь тренировочный процесс, и он тренировался с ребятами, которые не играющие.

Но оставлять мы его сразу сказали, что не будем. Причины свои, но раз игрока отправляют с выезда домой, то причины были, — заявил генменеджер «Ак Барса».