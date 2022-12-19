Больше 5 миллионов беженцев приехали в Россию с февраля 2022 года
Более пяти миллионов беженцев прибыл в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ТАСС
По данным издания, в пунктах временного размещения находятся 42 тысячи человек, включая 12 тысяч детей. Остальные разместились у родственников, в частном порядке или убыли в другие страны.
В общей сложности в качестве материальной помощи беженцам выплатили 12,1 млрд рублей.
Напомним, месяц назад на территорию России прибыли 4,7 млн беженцев, включая 710 тысяч детей. По состоянию на ноябрь переселенцам выплатили более 11 млрд рублей.
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