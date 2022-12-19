Больше 5 миллионов беженцев приехали в Россию с февраля 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более пяти миллионов беженцев прибыл в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ТАСС

По данным издания, в пунктах временного размещения находятся 42 тысячи человек, включая 12 тысяч детей. Остальные разместились у родственников, в частном порядке или убыли в другие страны.

В общей сложности в качестве материальной помощи беженцам выплатили 12,1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, месяц назад на территорию России прибыли 4,7 млн беженцев, включая 710 тысяч детей. По состоянию на ноябрь переселенцам выплатили более 11 млрд рублей.

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Айрат Назипов